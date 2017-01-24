Во вторник в Челябинске синоптики обещают -7 градусов
Местами возможен небольшой снег.
Местами возможен небольшой снег.
Днём в Челябинске температура воздуха составит -7 градусов, сообщают в городском гидрометцентре.
Сегодня, 24 января, в городе будет облачная погода с прояснением, местами возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью -17,-19 градусов, днём -7,-9. Ветер западный,
Сегодня по народному календарю день Федосея. Оттепель в этот день сулила затяжную весну. «Федосеево тепло на раннюю весну пошло», «Теплые дни января недобром отзываются».