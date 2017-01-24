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07:08 (мск), источник: АиФ Челябинск

Во вторник в Челябинске синоптики обещают -7 градусов

Местами возможен небольшой снег.

Днём в Челябинске температура воздуха составит -7 градусов, сообщают в городском гидрометцентре.

Сегодня, 24 января, в городе будет облачная погода с прояснением, местами возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью -17,-19 градусов, днём -7,-9. Ветер западный, юго-западный 6−11 м/с.

Сегодня по народному календарю день Федосея. Оттепель в этот день сулила затяжную весну. «Федосеево тепло на раннюю весну пошло», «Теплые дни января недобром отзываются».

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