Следить за приморскими заключенными станет умная техника

В ГУФСИН России по Приморскому краю заменяют морально устаревшие и не отвечающие современным требованиям систем охраны и надзора. Сегодня оснащенность исправительных учреждений современными интегрированными системами безопасности (ИСБ) составляет более 90 процентов.

«Применяемые в ИСБ подсистемы видеонаблюдения позволяют осуществлять постоянный визуальный контроль за обстановкой на периметре учреждения, внутренней территории, а также в зданиях и помещениях. Это позволяет своевременно принимать меры по недопущению любых противоправных действий. Всего в учреждениях края установлено более 2 500 видеокамер, большинство из которых составляют современные iР видеокамеры высокой четкости», — говорится в сообщении ГУФСИН Прссии по Приморскому краю.

Входящие в состав ИСБ подсистемы контроля и управления доступом позволяют вводить ограничения и осуществлять контроль доступапосторонних на объекты и территории. Также в их состав входят биометрические системы распознавания личности по отпечатку пальцев и геометрии лица, которыми оснащены КПП по пропуску людей и сборно-следственные отделения, исключают возможность осуществления побега осужденных путем подмены.

Кроме этого, все КПП оснащены стационарными и портативными металлодетекторами, а для досмотра ручной клади, посылок и передач используется рентген.

Продолжают совершенствоваться и охранные извещатели различного принципа действия.