Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
В Красноярске женщина требовала от скорой уступить дорогу
"Страна раскололась": выросший в США челябинец рассказал о Трампе
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
Украинская армия вплотную подошла к Дебальцево: осталось 5 км
38-летняя Лорак показала фанатам фигуру в бикини
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Данила Козловский учится серфингу на Бали
"Россия нагло игнорирует правила": заявление постпреда США в ООН
"Не девочка": Васильев критикует наряд Орбакайте
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
8«Женский марш» против Трампа
9Крещенские купания
18Инаугурации прошлого
10«Бегущий огонь»
04:25 (мск), источник: ДЕЙТА

Следить за приморскими заключенными станет умная техника

Исправительные учреждения Приморья оснащаются современными техническими комплексами охраны и надзора, сообщает ИА «Дейта».

В ГУФСИН России по Приморскому краю заменяют морально устаревшие и не отвечающие современным требованиям систем охраны и надзора. Сегодня оснащенность исправительных учреждений современными интегрированными системами безопасности (ИСБ) составляет более 90 процентов.

«Применяемые в ИСБ подсистемы видеонаблюдения позволяют осуществлять постоянный визуальный контроль за обстановкой на периметре учреждения, внутренней территории, а также в зданиях и помещениях. Это позволяет своевременно принимать меры по недопущению любых противоправных действий. Всего в учреждениях края установлено более 2 500 видеокамер, большинство из которых составляют современные iР видеокамеры высокой четкости», — говорится в сообщении ГУФСИН Прссии по Приморскому краю.

Входящие в состав ИСБ подсистемы контроля и управления доступом позволяют вводить ограничения и осуществлять контроль доступапосторонних на объекты и территории. Также в их состав входят биометрические системы распознавания личности по отпечатку пальцев и геометрии лица, которыми оснащены КПП по пропуску людей и сборно-следственные отделения, исключают возможность осуществления побега осужденных путем подмены.

Кроме этого, все КПП оснащены стационарными и портативными металлодетекторами, а для досмотра ручной клади, посылок и передач используется рентген.

Продолжают совершенствоваться и охранные извещатели различного принципа действия.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Хабаровчане высказали свое отношение к платным парковкам
Трамп подписал указ о выходе США из ТТП
Военные РФ начали взаимодействовать с коалицией во главе с США
Путин внес в Госдуму законопроект о доходах врио губернаторов
МИД Польши рассекретил доклад о переходе на пророссийский курс
Пошлину на зарубежное кино в РФ могут поднять в 1,4 тыс. раз
Берни Экклстоун уволен с поста главы «Формулы-1»
Кадыров подтвердил наличие военных Чечни в Сирии
Спорт
ЦСКА разгромил «Спартак» в матче КХЛ «Спартак» проиграл в девятый раз кряду, в нынешнем сезоне это самая продолжительная серия без побед для красно- белых
Авто
Hyundai Solaris II: «Авто Mail.Ru» узнал характеристики За несколько недель до премьеры редакции «Авто Mail.Ru» стали известны подробные характеристики «Соляриса» второго поколения
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
На рынок жилья Москвы вернулись черные маклеры
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Москве запустили самый высокий лифт в Европе
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь