Тихоокеанский флот поднял паруса над льдом Амурского залива

Спортивное мероприятие проходило на льду Амурского залива. В соревнованиях, организованных спортивным комитетом Тихоокеанского флота, приняли участие 20 спортсменов из числа ветеранов флота и юниоров. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

По мнению главного судьи соревнований, мастера спорта международного класса, заслуженного тренера России капитана 2 ранга в отставке Валерия Заковоротного, турнир прошел организовано, спортсмены показали высокие результаты. Общая длина дистанции составила около 1,5 морских миль. С учетом стабильного северного ветра скорость легких конструкций буеров составляла около 100 км/час. По окончании регаты все участники, победители и призеры были награждены грамотами, медалями и памятными сувенирами. Победитель регаты во «взрослом» классе Антон Диденко получил переходящий приз командующего Тихоокеанским флотом. Среди юниоров первое место заняла Полина Артюх.

По словам помощника командующего Тихоокеанским флотом по физической подготовке подполковника Сергея Беневоленского, соревнования по буерному спорту на кубок командующего Тихоокеанским флотом — это первые в новейшей истории крупные соревнования на буерах. Кроме того, он отметил, что в планах спорткомитета флота сделать данное мероприятие ежегодным и привлекать ещё большее количество участников.

Буерный спорт — гонки по прочному льду на парусных лодках, к нижней части которых приделаны металлические коньки. Появился в начале XVII века в странах Северной Европы и Северной Америки. Популярным развлечением стал в XIX веке.