Мягкие игрушки вручили воспитанникам детдомов хоккеисты хабаровского «Амура»

Также команда вручила воспитанникам местных детдомов игрушки, которые были собраны во время акции «Мишкопад». Передали юным жителям поселка и клюшки с формой от тренеров краевого центра развития хоккея, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу «Амура».

Напомним, аналогичная встреча состоялась в Переяславке две недели назад.