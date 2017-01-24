Мягкие игрушки вручили воспитанникам детдомов хоккеисты хабаровского «Амура»
Игроки и тренеры «Амура» посетили поселок Переяславка. Там они провели товарищеский матч с любителями хоккея и
Игроки и тренеры «Амура» посетили поселок Переяславка. Там они провели товарищеский матч с любителями хоккея и
Также команда вручила воспитанникам местных детдомов игрушки, которые были собраны во время акции «Мишкопад». Передали юным жителям поселка и клюшки с формой от тренеров краевого центра развития хоккея, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Напомним, аналогичная встреча состоялась в Переяславке две недели назад.