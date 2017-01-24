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05:07 (мск), источник: Губерния онлайн

Мягкие игрушки вручили воспитанникам детдомов хоккеисты хабаровского «Амура»

Игроки и тренеры «Амура» посетили поселок Переяславка. Там они провели товарищеский матч с любителями хоккея и автограф-сессию.

Также команда вручила воспитанникам местных детдомов игрушки, которые были собраны во время акции «Мишкопад». Передали юным жителям поселка и клюшки с формой от тренеров краевого центра развития хоккея, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу «Амура».

Напомним, аналогичная встреча состоялась в Переяславке две недели назад.

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