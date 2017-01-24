Нелегальные гаражи под ЛЭП снесут во Владивостоке
Специалисты проверяют земельные участки под линиями электропередачи, на которых размещено 48 таких объектов.
Специалисты проверяют земельные участки под линиями электропередачи, на которых размещено 48 таких объектов.
Владивосток, 24 января, PrimaMedia.
Энергетики совместно с мэрией Владивостока выясняют законность размещения гаражей и прочих хозяйственных построек под ЛЭП. Специалисты проверяют 37 земельных участков под линиями электропередачи, на которых размещено 48 таких объектов, самовольно размещенные демонтируют, сообщили ИА PrimaMedia в
По итогам проверки будут установлены собственники. При отсутствии у них документов подтверждающих право пользования земельным участком, строения, самовольно размещенные в охранной зоне ЛЭП, демонтируют.
«Во Владивостоке гаражи и прочие хозяйственные постройки зачастую относятся к категории самостроя. Их владельцы избегают встреч с энергетиками, не желая принимать тот факт, что тесное соседство с действующим энергообъектом может привести к печальным для них последствиям, — рассказывает главный инженер структурного подразделения «Южные электрические сети» приморского филиала ДРСК Валерий Старовойтов. — Вопиющий случай зафиксировали наши специалисты по улице Тунгусская, где в тело опоры линии 110 кВ неизвестные встроили гараж. Линия одна из ключевых в городе, связывает Владивостокскую ТЭЦ-2 с городскими центрами питания. Отсутствие свободного доступа к энергообъектам мешает проведению плановых осмотров и ремонтных работ, ставит под угрозу надежность электроснабжения города.
Энергетики напоминают, что размещение объектов в охранных зонах ЛЭП регулируется правилами, утвержденными постановлением правительства РФ от