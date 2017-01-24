Нелегальные гаражи под ЛЭП снесут во Владивостоке

Владивосток, 24 января, PrimaMedia.

Энергетики совместно с мэрией Владивостока выясняют законность размещения гаражей и прочих хозяйственных построек под ЛЭП. Специалисты проверяют 37 земельных участков под линиями электропередачи, на которых размещено 48 таких объектов, самовольно размещенные демонтируют, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе филиала АО ДРСК «Приморские электрические сети».

По итогам проверки будут установлены собственники. При отсутствии у них документов подтверждающих право пользования земельным участком, строения, самовольно размещенные в охранной зоне ЛЭП, демонтируют.

«Во Владивостоке гаражи и прочие хозяйственные постройки зачастую относятся к категории самостроя. Их владельцы избегают встреч с энергетиками, не желая принимать тот факт, что тесное соседство с действующим энергообъектом может привести к печальным для них последствиям, — рассказывает главный инженер структурного подразделения «Южные электрические сети» приморского филиала ДРСК Валерий Старовойтов. — Вопиющий случай зафиксировали наши специалисты по улице Тунгусская, где в тело опоры линии 110 кВ неизвестные встроили гараж. Линия одна из ключевых в городе, связывает Владивостокскую ТЭЦ-2 с городскими центрами питания. Отсутствие свободного доступа к энергообъектам мешает проведению плановых осмотров и ремонтных работ, ставит под угрозу надежность электроснабжения города.