Многодетную мать незаконно уволили из школы в Хабаровском крае

Женщину уволили из местной школы, пока она находилась в отпуске по уходу за ребенком. Известно, что заявительница в одиночку воспитывает четверых детей.

В суде увольнение было признано незаконным. Женщину восстановили на работе. Также школу и ее директора оштрафовали на 31 тысячу рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.