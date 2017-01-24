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05:15 (мск), источник: Губерния онлайн

Многодетную мать незаконно уволили из школы в Хабаровском крае

Жалобу в прокуратуру Комсомольского района подала учительница математики.

Источник: РИА "Новости"

Женщину уволили из местной школы, пока она находилась в отпуске по уходу за ребенком. Известно, что заявительница в одиночку воспитывает четверых детей.

В суде увольнение было признано незаконным. Женщину восстановили на работе. Также школу и ее директора оштрафовали на 31 тысячу рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

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