Красноярского «педагога с пирсингом» снова уволили

Учительницу из Красноярска Марию Шестопалову вновь уволили из центра дополнительного образования. Решение принято на основании дополнительной служебной проверки материалов, опубликованных на ее странице «ВКонтакте». Об этом сообщает телеканал Life со ссылкой на активиста Тимура Булатова.

История с красноярским педагогом получила широкий общественный резонанс в конце декабря прошлого года. Тогда Булатов потребовал уволить Шестопалову якобы за пропаганду педофилии, гомосексуализма и национализма. Причиной таких заявлений стали публикации девушки в социальных сетях и подписки на ЛГБТ-паблики.

После проведенной проверки Шестопалова ушла по собственному желанию. При этом она неоднократно заявляла, что все «непристойные» фотографии сделаны до трудоустройства в школу, а подписки на паблики не являются основанием для увольнения. Кроме того, на сторону девушки встали родители учеников, огорченные ее уходом.

Спустя несколько дней после увольнения Мария Шестопалова вернулась в центр, где она работала преподавателем музыки. Однако такое решение не устроило Булатова, который организовал дополнительную проверку деятельности педагога. В итоге учительница вновь ушла с работы.

Ранее активист утверждал, что добился увольнения более 60 учителей со всей России. Всех преподавателей он якобы уличил в «аморальном поведении». В числе лишившихся своих должностей оказалась и судья, опубликовавшая в соцсетях фото с алкоголем.