Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Случайный секс вызывает чувство вины только у женщин
Построенные за $250 млн объекты Олимпиады оказались заброшены
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
В Femen объявили о распаде движенияАктивистка Femen Яна Жданова заявила, что на Украине движение больше не существует
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Известного актера застрелили во время съемок музыкального клипа
Воду, в которой плавали трупы, пили тысячи сельчан
Украинская армия вплотную подошла к Дебальцево: осталось 5 км
38-летняя Лорак показала фанатам фигуру в бикини
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Данила Козловский учится серфингу на Бали
"Россия нагло игнорирует правила": заявление постпреда США в ООН
"Не девочка": Васильев критикует наряд Орбакайте
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
8«Женский марш» против Трампа
9Крещенские купания
18Инаугурации прошлого
10«Бегущий огонь»
05:34 (мск), источник: Baikal-info.ru

Во дворах Иркутска в 2017 году начнут активно строить корты и спортплощадки

Дворовые команды станут развивать в Иркутске более активно в 2017 году.

Во дворах Иркутска в 2017 году активно начнут строить и ремонтировать спортивные сооружения. Как 23 января 2017 года сообщила пресс-служба администрации города, об этом заявил мэр Дмитрий Бердников во время объезда спортивных площадок города. По его словам, строительство будет проводиться в рамках проекта партии «Единая Россия» «Городская среда». «Мы обязаны активно поучаствовать в строительстве спортивных сооружений во дворах, — отметил глава города. — Времени на раскачку нет. Сегодня я даю поручение руководителям комитетов, главам округов немедленно приступить к реализации этого проекта».

Дмитрий Бердников отметил, что кроме строительства спортивных сооружений внимание будет уделено и развитию дворовых команд. Будут вестись переговоры с предпринимателями, чтобы на условиях частно-муниципального партнерства обеспечить команды единой спортивной формой и инвентарем.

Сейчас в Иркутске работают 43 спортивные площадки, из которых 26 площадок находятся на территории школ и 27 площадок — во дворах. Мэр посетил два корта в Октябрьском округе, в том числе деревянный хоккейный корт, который до 2010 года был бесхозным, а затем был восстановлен муниципальным учреждением «Городской спортивно-методический центр». На этом корте дети играют в хоккей с мячом и мини-футбол. Многофункциональный спортивный корт на ул. Байкальская, 312 дает больше возможностей для занятий спортом. Зимой здесь играют в хоккей с шайбой, а летом — в мини-футбол и баскетбол. За каждым кортом закреплен инструктор, тренируются дворовые команды.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп подписал указ о выходе США из ТТП
Военные РФ начали взаимодействовать с коалицией во главе с США
Путин внес в Госдуму законопроект о доходах врио губернаторов
МИД Польши рассекретил доклад о переходе на пророссийский курс
Пошлину на зарубежное кино в РФ могут поднять в 1,4 тыс. раз
Берни Экклстоун уволен с поста главы «Формулы-1»
Кадыров подтвердил наличие военных Чечни в Сирии
Спорт
ЦСКА разгромил «Спартак» в матче КХЛ «Спартак» проиграл в девятый раз кряду, в нынешнем сезоне это самая продолжительная серия без побед для красно- белых
Авто
Hyundai Solaris II: «Авто Mail.Ru» узнал характеристики За несколько недель до премьеры редакции «Авто Mail.Ru» стали известны подробные характеристики «Соляриса» второго поколения
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
Как привести в порядок «убитую» квартиру в пятиэтажке
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
УК лишат лицензий за плохое обслуживание жильцов
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь