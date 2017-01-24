Во дворах Иркутска в 2017 году начнут активно строить корты и спортплощадки
Дворовые команды станут развивать в Иркутске более активно в 2017 году.
Дворовые команды станут развивать в Иркутске более активно в 2017 году.
Во дворах Иркутска в 2017 году активно начнут строить и ремонтировать спортивные сооружения. Как 23 января 2017 года сообщила
Дмитрий Бердников отметил, что кроме строительства спортивных сооружений внимание будет уделено и развитию дворовых команд. Будут вестись переговоры с предпринимателями, чтобы на условиях
Сейчас в Иркутске работают 43 спортивные площадки, из которых 26 площадок находятся на территории школ и 27 площадок — во дворах. Мэр посетил два корта в Октябрьском округе, в том числе деревянный хоккейный корт, который до 2010 года был бесхозным, а затем был восстановлен муниципальным учреждением «Городской