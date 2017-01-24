Во дворах Иркутска в 2017 году начнут активно строить корты и спортплощадки

Во дворах Иркутска в 2017 году активно начнут строить и ремонтировать спортивные сооружения. Как 23 января 2017 года сообщила пресс-служба администрации города, об этом заявил мэр Дмитрий Бердников во время объезда спортивных площадок города. По его словам, строительство будет проводиться в рамках проекта партии «Единая Россия» «Городская среда». «Мы обязаны активно поучаствовать в строительстве спортивных сооружений во дворах, — отметил глава города. — Времени на раскачку нет. Сегодня я даю поручение руководителям комитетов, главам округов немедленно приступить к реализации этого проекта».

Дмитрий Бердников отметил, что кроме строительства спортивных сооружений внимание будет уделено и развитию дворовых команд. Будут вестись переговоры с предпринимателями, чтобы на условиях частно-муниципального партнерства обеспечить команды единой спортивной формой и инвентарем.