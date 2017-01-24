Закрылся крупнейший ночной клуб Омска

Старейший ночной клуб города больше не откроет двери для своих посетителей.

Гости клуба могут продолжить отдых в других заведениях холдинга — клубе-ресторане «Империя» или баре Amsterdam. Концепция этих заведений, согласно прогнозам участников данного сегмента, постепенно заменит места для отдыха с однообразной концепцией. Сегодня на пике заведения, удачно сочетающие услуги ресторана, клуба, караоке, собирающие самую разную целевую аудиторию, а не просто дискотека.

Напомним, что история холдинга была начата именно с открытия клуба «Атлантида» в 2000 году. Сегодня, по данным официального сайта, в Atlantida Group входит 19 ресторанов, кейтеринговая служба и служба круглосуточной доставки еды.