Закрылся крупнейший ночной клуб Омска
Гости клуба могут продолжить отдых в других заведениях холдинга.
Гости клуба могут продолжить отдых в других заведениях холдинга.
Старейший ночной клуб города больше не откроет двери для своих посетителей.
Гости клуба могут продолжить отдых в других заведениях холдинга —
Напомним, что история холдинга была начата именно с открытия клуба «Атлантида» в 2000 году. Сегодня, по данным официального сайта, в Atlantida Group входит 19 ресторанов, кейтеринговая служба и служба круглосуточной доставки еды.
В числе проектов семейные рестораны, рестораны национальной кухни, модные бары и