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07:18 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Полиция предупредила о возможном перекрытии въездов в Киев

Согласно сообщению полиции Киева, в связи с возможными акциями в поддержку урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования, с 7.00 24 января возможно частичное блокирование проезжей части на въездах в Киев.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В Национальной полиции предупреждают о возможном частичном занятии проезжей части на въездах в Киев участниками мероприятий в поддержку урегулирования транзита и временного ввоза личного транспорта, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

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«В связи с возможными акциями в поддержку урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования, с 7.00 24 января возможно частичное блокирование участниками этих мероприятий проезжей части на въездах в Киев», — говорится в сообщении.

Национальная полиция просит граждан неукоснительно соблюдать законодательство Украины, а водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения.

Ранее пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщала, что владельцы автомобилей с иностранной регистрацией проводили акцию препятствования движению на дорогах, которые ведут к пунктам пропуска «Ужгород» на границе со Словакией, и «Солотвино» — на границе с Румынией.

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