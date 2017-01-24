V Неделя неформального образования стартует в Иркутске в марте
Ведется прием заявок на участие в проекте.
Ведется прием заявок на участие в проекте.
В начале марта в Иркутске стартует V Неделя неформального образования. Об этом сообщает
Программа проекта «Неделя неформального образования» предполагает проведение различных познавательных и обучающих занятий из разных сфер жизнедеятельности для иркутян в разное время и на различных площадках. По 3 февраля пройдет формирование списка участников творческого проекта. Заявку можно присылать по адресу: irk-edu@admirk.ru. Телефоны для справок: 520414, 520416.