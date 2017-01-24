В Красноярске сформируют более 500 первых классов для 12 тысяч детей

В Красноярске с 1 февраля начнётся приём документов на запись в первый класс. В следующем учебном году в 117-ти школах за парты сядут более 100 тысяч детей, примерно 12 тысяч из них — первоклассники. Будут сформированы более 500 первых классов. При этом, заявки от родителей, которые хотят записать ребенка в школу не по месту прописки, начнут принимать с 1 июля.

«В первую очередь в образовательное учреждение зачисляют детей, проживающих по микроучастку, закрепленному за учреждением. Зачисление тех, кто проживает не по микроучастку, начнётся после 1 июля, при наличии свободных мест. По статистике, около 20% первоклассников идут в школу не по микроучастку проживания. Традиционно наибольшим спросом среди красноярцев пользуются лицеи, гимназии и школы, расположенные в районах массовой жилой застройки. Руководители популярных учреждений идут родителям навстречу и осуществляют, по возможности, набор дополнительных первых классов», — сообщила руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Для записи в первый класс необходимо предоставить заявление на имя директора, паспорт одного из родителей, свидетельство о рождении ребёнка, по желанию предоставляется медицинская карта. Одним из основных документов при подаче заявления остаётся свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства (выписка из домовой книги) или свидетельство о регистрации по месту пребывания на закрепленной территории (такой документ можно получить, например, в УФМС). Договор аренды жилья не является документом, подтверждающим регистрацию ребенка.

Ознакомиться с информацией о микроучастках, закрепленных за образовательными учреждениями, датах проведения родительских собраний и «Дней открытых дверей» можно на официальном сайте главного управления образования www.krasobr.admkrsk.ru.