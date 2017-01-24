Хабаровчане высказали свое отношение к платным парковкам

«Вы за платную парковку в центре города?» — на такой вопрос предложил ответить своим пользователем всероссийский автомобильный портал Drom.ru. Выяснилось, что большая часть автомобилистов Хабаровского края против такого нововведения.

48,2 процента автовладельцев региона выбрали вариант ответа «Однозначно нет», 16,5 процента — «Скорее нет». Еще 13,4 процента хабаровчан вовсе не испытывают проблем с парковкой. 11,4 процента выбрали вариант ответа «Скорее да», 10,5 — «Однозначно да».

В целом по стране противников этой идеи все же больше, чем сторонников: 41 процент россиян сказали «нет», и только 15 — «да». Наибольшее количество автовладельцев, не желающих платить за парковочное место, — в Саратовской области, против высказались 58,8 процента жителей региона. Хорошая ситуация с парковками в центре обстоит в Ямало-Ненецком АО, здесь больше всего автомобилистов признались, что не ощущают нехватки парковочных мест — 48,4%.

«Сначала пусть сделают большие и удобные парковки, а потом уже деньги за это берут», «Считаю, должен быть первый бесплатный час или пол часа хотя бы. Иначе не упорядочивание, а вымогательство», «Однозначно — “за”! Бюджет нужно пополнять», — пишут в комментариях пользователи сайта.

Напомним, во Владивостоке в июле прошлого года администрация опубликовала концессионное соглашение по обустройству платных автомобильных парковок в центре города. Согласно документу, в течение нескольких лет вдоль основных дорог города появятся паркоматы и будут обустроены 3 113 мест для автомобилей. Срок концессионного соглашения — 12 лет. Планируемый объем инвестиций — 153,3 миллиона рублей. Однако в данный момент процедура проведения аукциона на установку во Владивостоке паркоматов и оборудование платных парковок приостановлена.

Опрос проходил на автомобильном портале Drom.ru в период с девятого по 18 января 2017 года. Всего в нем приняло участие 21 328 пользователей из 42 регионов страны.