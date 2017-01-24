За неделю ОРВИ в Прикамье заболели больше 30 тыс. человек
Эпидемический порог в регионе превышен на 45,5%
Эпидемический порог в регионе превышен на 45,5%
31445 жителей Прикамья заболели ОРВИ и гриппом за минувшую неделю, сообщает Роспотребнадзор.
По информации ведомства, эпидпорог в крае всё ещё превышен на 45,5%. При этом уровень заболеваемости всё же снизился, особенно среди школьников. Поэтому карантин в учебных заведениях Перми решили отменить.
В больницах лечение проходят 653 человека, в том числе 558 детей.