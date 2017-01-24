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06:58 (мск), источник: Om1.ru

Жительница Омска выиграла национальную премию «Бизнес-Успех»

Церемония награждения состоялась накануне в Москве, в здании Общественной палаты РФ.

Вчера, 23 января, президент «Опоры России» Александр Калинин, секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов и гендиректор Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин наградили финалистов национальной премии «Бизнес-Успех». Как сообщает REGNUM, в номинации «Лучший проект в сфере торговли и услуг» победительницей стала Ирина Гукалова из Омска.

Конкурсную комиссию впечатлили финансовые показатели и перспективность бизнеса омички. Многодетная мать Ирина по себе знает, как сложно найти ребёнку место в детском саду. Так ей пришла идея открыть собственный детсад. Взяв кредит в 1,5 миллиона рублей, омичка открыла одну дошкольную группу в здании жилого дома. Сейчас у её детского сада «Арбуз» три филиала, которые посещают 400 воспитанников. Рентабельность бизнеса достигла 30%.

Омичку и других финалистов наградили в Москве, в здании Общественной палаты РФ.

Национальная премия «Бизнес-Успех» существует уже шесть лет при поддержке федерального правительства. Её цель — оказать помощь лучшим проектам в сфере малого бизнеса.

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