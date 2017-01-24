Рекламный мусор наводнил улицы Хабаровска

Хабаровск, 24 января, AmurMedia.

Рекламные баннеры и афиши с устаревшей информацией стали довольно частым явлением на улицах Хабаровска. Давность некоторых из них составляет от нескольких месяцев до полугода. О том, кто отвечает за баннеры с неактуальной информацией, а также о том, кто и как борется с незаконным размещением информационных материалов на фасадах домов, дверях подъездов и в прочих неприспособленных местах, выяснил корр. ИА AmurMedia.

Баннеры с устаревшей информацией о мероприятиях, уже давно прошедших, довольно часто можно встретить на улицах Хабаровска. Нередки случаи и самовольной установки рекламных материалов. Однако, как разъяснили в городской администрации, процесс своевременной уборки рекламных материалов практически полностью зависит от их владельцев:

— Уборка баннеров производится периодически. Речь в первую очередь идет о том, что отслеживать эти моменты, а также производить демонтаж баннеров безусловно должны сами предприниматели, — рассказал начальник отдела наружной рекламы и регистрации рекламных конструкций при городской администрации Василий Аристов.

Роль предпринимателей в вопросе уборки баннеров также отметила депутат Хабаровской городской Думы Анна Ридняк:

— Данный вопрос в основном касается предпринимателей, размещающих эти баннеры. Если эти материалы не убираются, значит, в этом отсутствует экономическая заинтересованность, — отметила Анна Ридняк.

Также Василий Аристов рассказал о действиях в отношении тех, кто размещает информационные материалы незаконно:

— Борьба с ними производится очень просто. В частности, с 1 февраля начинает работать система дозвона, в рамках которой будут совершаться звонки предпринимателям, незаконно разместившим баннеры, с требованием их убрать. Второй способ — осуществление принудительного демонтажа. Этот вариант является отработанным в нашем городе. На данный момент фирмы заключают договора, и в феврале начнет осуществляться демонтаж незаконно установленных рекламных и информационных баннеров. Никаких поблажек никому не будет, — сообщил Василий Аристов.

Также начальник отдела уточнил, что к 27 января планируется разместить на сайте администрации фотографии рекламных и информационных материалов, подлежащих демонтажу.

Негодование жителей города вызывает и беспорядочная расклейка объявлений. Информационные стенды, двери подъездов, почтовые ящики, стены лифтов — всё это заклеивается толстым слоем рекламных проспектов. Остановки, заборы, фасады домов, столбы освещения покрыты несколькими слоями разноцветных листовок.

— Демонтаж объявлений осуществляет та структура, в чьей собственности находится объект. Если это, например, опоры МУП «Горсвет», то и меры должно принимать соответствующее управление. Мы отвечаем за размещение рекламных и информационных конструкций непосредственно на объектах муниципальной собственности, — заключил Василий Аристов.