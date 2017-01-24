Рекламный мусор наводнил улицы Хабаровска
Централизованного контроля за актуальностью афиш, месяцами «мозолящих глаза» горожанам, не существует.
Централизованного контроля за актуальностью афиш, месяцами «мозолящих глаза» горожанам, не существует.
Хабаровск, 24 января, AmurMedia.
Рекламные баннеры и афиши с устаревшей информацией стали довольно частым явлением на улицах Хабаровска. Давность некоторых из них составляет от нескольких месяцев до полугода. О том, кто отвечает за баннеры с неактуальной информацией, а также о том, кто и как борется с незаконным размещением информационных материалов на фасадах домов, дверях подъездов и в прочих неприспособленных местах, выяснил корр. ИА AmurMedia.
Баннеры с устаревшей информацией о мероприятиях, уже давно прошедших, довольно часто можно встретить на улицах Хабаровска. Нередки случаи и самовольной установки рекламных материалов. Однако, как разъяснили в городской администрации, процесс своевременной уборки рекламных материалов практически полностью зависит от их владельцев:
— Уборка баннеров производится периодически. Речь в первую очередь идет о том, что отслеживать эти моменты, а также производить демонтаж баннеров безусловно должны сами предприниматели, — рассказал начальник отдела наружной рекламы и регистрации рекламных конструкций при городской администрации Василий Аристов.
Роль предпринимателей в вопросе уборки баннеров также отметила депутат Хабаровской городской Думы Анна Ридняк:
— Данный вопрос в основном касается предпринимателей, размещающих эти баннеры. Если эти материалы не убираются, значит, в этом отсутствует экономическая заинтересованность, — отметила Анна Ридняк.
Также Василий Аристов рассказал о действиях в отношении тех, кто размещает информационные материалы незаконно:
— Борьба с ними производится очень просто. В частности, с 1 февраля начинает работать система дозвона, в рамках которой будут совершаться звонки предпринимателям, незаконно разместившим баннеры, с требованием их убрать. Второй способ — осуществление принудительного демонтажа. Этот вариант является отработанным в нашем городе. На данный момент фирмы заключают договора, и в феврале начнет осуществляться демонтаж незаконно установленных рекламных и информационных баннеров. Никаких поблажек никому не будет, — сообщил Василий Аристов.
Также начальник отдела уточнил, что к 27 января планируется разместить на сайте администрации фотографии рекламных и информационных материалов, подлежащих демонтажу.
Негодование жителей города вызывает и беспорядочная расклейка объявлений. Информационные стенды, двери подъездов, почтовые ящики, стены лифтов — всё это заклеивается толстым слоем рекламных проспектов. Остановки, заборы, фасады домов, столбы освещения покрыты несколькими слоями разноцветных листовок.
— Демонтаж объявлений осуществляет та структура, в чьей собственности находится объект. Если это, например, опоры МУП «Горсвет», то и меры должно принимать соответствующее управление. Мы отвечаем за размещение рекламных и информационных конструкций непосредственно на объектах муниципальной собственности, — заключил Василий Аристов.