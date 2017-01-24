Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Жены спасаются от семейных ссор на кухне, а мужья — в спальне
Кадыров о задержанных чеченцах: "Считаю этот случай вопиющим"
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
В Femen объявили о распаде движенияАктивистка Femen Яна Жданова заявила, что на Украине движение больше не существует
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Управляющие компании накажут за плохую работу
Украинская армия вплотную подошла к Дебальцево: осталось 5 км
38-летняя Лорак показала фанатам фигуру в бикини
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
"Россия нагло игнорирует правила": заявление постпреда США в ООН
"Не девочка": Васильев критикует наряд Орбакайте
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
9NASA показало посадку зонда на Титан
9Крещенские купания
20Трамп стал 45-м президентом США
18Инаугурации прошлого
06:06 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске согласовали макет 4-метрового памятника святителю Луке

Памятник установят перед главным корпусом КрасГМУ.

Комиссия красноярских медиков одобрила полуготовый вариант памятника хирургу В. Ф. Войно-Ясенецкому. Монумент представили для согласования скульптор Константин Зинич и художник Игорь Вильчевский.

Как рассказали в КрасГМУ, каменный памятник будет изготовлен в реальном размере. Его высота составит 4,15 метра. Скульптор закончит работу над монументом 11 июня. Памятник официально откроют перед корпусом медицинского университета по адресу ул. Партизана Железняка, 1.

«20 декабря красноярский Горсовет постановил увековечить память хирурга, профессора Войно-Ясенецкого (Св. Архиепископа Луки) путем установки памятника», — напомнили в учреждении.

Памятник символически отобразит заслуги святителя перед церковью и медициной: в одну руку скульптуры будет вложен крест, а в другую — скальпель. Кроме того, на монументе будут изображены Святое Евангелие и книга «Очерки гнойной хирургии», которая является главным медицинским трудом святого.

Добавим, что в Красноярске у Архиерейского дома легендарному врачу уже установлен памятник. В школе № 10 Красноярска работает музей Святителя Луки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Зеленогорске школьники заразились лишаем от кошек
Трамп подписал указ о выходе США из ТТП
Военные РФ начали взаимодействовать с коалицией во главе с США
Путин внес в Госдуму законопроект о доходах врио губернаторов
МИД Польши рассекретил доклад о переходе на пророссийский курс
Пошлину на зарубежное кино в РФ могут поднять в 1,4 тыс. раз
Берни Экклстоун уволен с поста главы «Формулы-1»
Кадыров подтвердил наличие военных Чечни в Сирии
Спорт
ЦСКА разгромил «Спартак» в матче КХЛ «Спартак» проиграл в девятый раз кряду, в нынешнем сезоне это самая продолжительная серия без побед для красно- белых
Авто
Hyundai Solaris II: «Авто Mail.Ru» узнал характеристики За несколько недель до премьеры редакции «Авто Mail.Ru» стали известны подробные характеристики «Соляриса» второго поколения
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
Названа цена самого дорогого дома России
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 ремонтов эконом-класса по-европейски
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь