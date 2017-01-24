В Красноярске согласовали макет 4-метрового памятника святителю Луке
Памятник установят перед главным корпусом КрасГМУ.
Памятник установят перед главным корпусом КрасГМУ.
Комиссия красноярских медиков одобрила полуготовый вариант памятника хирургу В. Ф.
Как рассказали в КрасГМУ, каменный памятник будет изготовлен в реальном размере. Его высота составит 4,15 метра. Скульптор закончит работу над монументом 11 июня. Памятник официально откроют перед корпусом медицинского университета по адресу ул. Партизана Железняка, 1.
«20 декабря красноярский Горсовет постановил увековечить память хирурга, профессора
Памятник символически отобразит заслуги святителя перед церковью и медициной: в одну руку скульптуры будет вложен крест, а в другую — скальпель. Кроме того, на монументе будут изображены Святое Евангелие и книга «Очерки гнойной хирургии», которая является главным медицинским трудом святого.
Добавим, что в Красноярске у Архиерейского дома легендарному врачу уже установлен памятник. В школе № 10 Красноярска работает музей Святителя Луки.