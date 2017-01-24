Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Жены спасаются от семейных ссор на кухне, а мужья — в спальне
Трамп рассказал об оставленной Обамой записке
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
В Femen объявили о распаде движенияАктивистка Femen Яна Жданова заявила, что на Украине движение больше не существует
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Управляющие компании накажут за плохую работу
Украинская армия вплотную подошла к Дебальцево: осталось 5 км
38-летняя Лорак показала фанатам фигуру в бикини
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
"Россия нагло игнорирует правила": заявление постпреда США в ООН
"Не девочка": Васильев критикует наряд Орбакайте
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
9NASA показало посадку зонда на Титан
9Крещенские купания
20Трамп стал 45-м президентом США
18Инаугурации прошлого
06:33 (мск), источник: Baikal-info.ru

Семья из Иркутской области вошла в число победителей конкурса «Семья года»

Многодетная семья из Тулуна вошла в число победителей всероссийского конкурса «Семья года».

Семья Григория и Светланы Метляевых из Тулуна вошли в число победителей всероссийского конкурса «Семья года» в 2016 году. Как 23 января 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова, семья вошла в число победителей в номинации «Молодая семья».

По словам министра, конкурс организован в рамках реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года. Организаторами конкурса выступили Министерство труда и социальной защиты населения Российской Федерации, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Для участия во Всероссийском конкурсе поступило 294 представления из региональных оргкомитетов 79 регионов Российской Федерации. В номинации «Многодетная семья» было представлено 70 семей, «Молодая семья» — 58 семей, «Сельская семья» — 54 семьи, «Золотая семья России» — 58 семей, «Семья — хранитель традиций» — 63 семьи.

Решением оргкомитета утвержден перечень семей-победителей всероссийского конкурса, включающий 79 семей, в том числе по номинации «Многодетная семья» — 22 семьи, «Молодая семья» — 16 семей, «Сельская семья» — 14 семей, «Золотая семья России» — 10 семей, «Семья — хранитель традиций» — 17 семей.

Справка: Семья Григория и Светланы Метляевых живет в Тулуне и воспитывают троих детей — 11-летнего Тимура, трехлетнего Арсения и годовалую Ксению. Оба родителя являются сотрудниками Тулунского телевидения: Григорий — журналист, Светлана — редактор.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп подписал указ о выходе США из ТТП
Военные РФ начали взаимодействовать с коалицией во главе с США
Путин внес в Госдуму законопроект о доходах врио губернаторов
МИД Польши рассекретил доклад о переходе на пророссийский курс
Пошлину на зарубежное кино в РФ могут поднять в 1,4 тыс. раз
Берни Экклстоун уволен с поста главы «Формулы-1»
Кадыров подтвердил наличие военных Чечни в Сирии
Спорт
ЦСКА разгромил «Спартак» в матче КХЛ «Спартак» проиграл в девятый раз кряду, в нынешнем сезоне это самая продолжительная серия без побед для красно- белых
Авто
Hyundai Solaris II: «Авто Mail.Ru» узнал характеристики За несколько недель до премьеры редакции «Авто Mail.Ru» стали известны подробные характеристики «Соляриса» второго поколения
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
На рынок жилья Москвы вернулись черные маклеры
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Москве запустили самый высокий лифт в Европе
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь