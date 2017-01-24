Штормовое предупреждение: подтопления возможны в Алматинской области
АСТАНА, 24 янв — Sputnik. В нескольких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение и закрыты автодороги, сообщается на сайте комитета по ЧС.
АСТАНА, 24 янв — Sputnik. В нескольких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение и закрыты автодороги, сообщается на сайте комитета по ЧС.
Штормовое предупреждение
В Астане
В Акмолинской, Павлодарской областях 25 января ожидается усиление
В дельте реки Или, в протоке Жидели, образовался зажор льда в районе поселка Коктал, в связи с чем продолжаются подъемы уровней воды на гидропостах. Уровни воды приблизились к опасным отметкам, ожидаются разливы и подтопления в поселках Аккол, Аралтобе (Алматинская область).
Информация о закрытии дорог
В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) в Астане, Акмолинской,
В Астане и Акмолинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке а/д Астана — Щучинск.
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В Карагандинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автодорог Караганда — Каркаралинск (17−215 км).
В Павлодарской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке а/д областного значения Шакат — Восточное — Шалдай (0−121,6).