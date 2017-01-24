Штормовое предупреждение: подтопления возможны в Алматинской области

Штормовое предупреждение

В Астане 24—25 января , ночью 26 января ожидаются метель, усиление юго-западного ветра с порывами — 15−20 м/с.

В Акмолинской, Павлодарской областях 25 января ожидается усиление юго-западного ветра — 15−20 м/с, местами 25 м/с, днем порывы — до 30 м/с. Местами метель.

В дельте реки Или, в протоке Жидели, образовался зажор льда в районе поселка Коктал, в связи с чем продолжаются подъемы уровней воды на гидропостах. Уровни воды приблизились к опасным отметкам, ожидаются разливы и подтопления в поселках Аккол, Аралтобе (Алматинская область).

Информация о закрытии дорог

В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) в Астане, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областях закрыт ряд дорог.

В Астане и Акмолинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке а/д Астана — Щучинск.

В Восточно-Казахстанской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на: участке а/д областного значения Бакырчик — Бурсак (0−18 км); участке а/д областного значения Чарск — Бакырчик (0−42 км); а/д областного значения Бородулиха — Дмитриевка — Жезкент (0−87 км; с. Бородулиха — с. Песчанка, 10−63 км); а/д областного значения Семей — Курчатов (4−130 км).

В Карагандинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автодорог Караганда — Каркаралинск (17−215 км).

В Павлодарской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке а/д областного значения Шакат — Восточное — Шалдай (0−121,6).