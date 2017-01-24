Пристав прикинулся клиентом тату-салона, чтобы задержать должника

В Новокузнецке судебный пристав представился клиентом тату-салона, чтобы задержать должника.

Как сообщает пресс-служба УФССП РФ по Кемеровской области, мужчина задолжал 32 000 рублей по алиментным платежам. Официально должник нигде не работал, по словам родственников, по месту прописки не проживал. Также мужчина не имел никаких расчетных счетов и скрывался от судебных приставов.