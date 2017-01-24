Еще две ледовые дороги открыли в Братском и Тайшетском районах
В Иркутской области к эксплуатации допущены еще две ледовые переправы.
В Иркутской области к эксплуатации допущены еще две ледовые переправы.
Две ледовые переправы открылись в Братском и Тайшетском районах. Как 24 января 2017 года сообщила
Ещё одна переправа прошла техническое освидетельствование государственными инспекторами по маломерным судам в Тайшетском районе на реке Бирюсе, грузоподъёмностью 10 тонн, соединившая деревню Трёмина и посёлок Новотрёмино.
Разрешённые к эксплуатации переправы, а таких на сегодняшний день в регионе 37, являются безопасными для автотранспорта при условии соблюдения ограничений по весу и скорости автомобиля. Ледовые дороги обозначены вешками, определяющими направление движения по переправе. Толщина льда и его состояние ежедневно отслеживается госинспекторами по маломерным судам. Время работы переправ устанавливается муниципальным образованием. Движение по переправам в темное время суток или в туман запрещено.