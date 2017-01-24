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11:11 (мск), источник: Baikal-info.ru

Еще две ледовые дороги открыли в Братском и Тайшетском районах

В Иркутской области к эксплуатации допущены еще две ледовые переправы.

Две ледовые переправы открылись в Братском и Тайшетском районах. Как 24 января 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, накануне в Братском районе введена в эксплуатацию переправа «Тангуй-Добчур» грузоподъемностью 20 тонн. Дорога двухполосная и имеет пропускную способность до 40 автомобилей в сутки. В этом районе на Братском водохранилище уже действует переправа «Большеокинск-Озерный» грузоподъемностью 10 тонн.

Ещё одна переправа прошла техническое освидетельствование государственными инспекторами по маломерным судам в Тайшетском районе на реке Бирюсе, грузоподъёмностью 10 тонн, соединившая деревню Трёмина и посёлок Новотрёмино.

Разрешённые к эксплуатации переправы, а таких на сегодняшний день в регионе 37, являются безопасными для автотранспорта при условии соблюдения ограничений по весу и скорости автомобиля. Ледовые дороги обозначены вешками, определяющими направление движения по переправе. Толщина льда и его состояние ежедневно отслеживается госинспекторами по маломерным судам. Время работы переправ устанавливается муниципальным образованием. Движение по переправам в темное время суток или в туман запрещено.

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