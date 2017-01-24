На церемонию «Человек года» в Омске летит Артем Михалков

В итоге звание «Человек года» получили 12 омичей в 12 номинациях соответственно.

А сегодня, 24 января, в Концертном зале пройдет торжественное награждение победителей премии.

Как стало известно «СуперОмску» на церемонию в качестве почетного гостя прибудет Артем Михалков — российский актёр, сценарист, сын легендарного режиссера Никиты Михалкова и президент кинофестиваля «Движение», проходящего в Омске.

По нашим сведениям, Михалков-младший будет не просто присутствовать на церемонии, но и награждать победителей конкурса «Человек года».

Кроме того, сегодня днем Артем Михалков выступит в эфире «12 Канала».