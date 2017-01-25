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14:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа продолжительность сна среднестатистического россиянина

Австралийские и американские ученые назвали среднюю продолжительность сна человека в России и других странах мира. Препринт исследования находится в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Для России измеренная средняя продолжительность сна составила 9 часов и 20 минут.

В среднем граждане страны засыпают в 22:43 и просыпаются в 7:54.
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Минимально низким этот показатель оказался в Японии, где он составил всего 7 часов и 16 минут.

Дольше всех, 10 часов и 16 минут, спят в Аргентине.

В США этот показатель ниже и равняется 8 часам и 31 минуте. Примерно одинаково долго спят в Европе и Южной Корее — 8 часов 55 минут и 8 часов и 57 минут, соответственно.

Авторы отмечают, что за исследованный временной период средняя продолжительность сна сильнее всего снижается в Европе и растет в Восточной Азии. В Северной Америке она остается почти неизменной.

Полученные учеными данные основываются на измерении активности обмена данными в сети.

Проанализированная специалистами статистика за 2006−2012 годы учитывает 645 городов.

Эксперты отмечают, что данные по разным регионам мира учитывают неодинаковое количество городов, что влияет на точность проведенной ими оценки. Кроме того, не все жители планеты, как отмечают специалисты, прекращают и начинают свою активность с использования сети.

Комментарии
1
Митрофанов Слава
Если это рассчитано на всех людей, включая маленьких детишек, тогда поверю. А на взрослых... Ложиться раньше одиннадцати чтобы в восемь проснуться?!? Морда распухнет от спанья.
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Ученые выяснили среднюю продолжительность сна
© Ньюстюб
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