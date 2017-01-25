Названа продолжительность сна среднестатистического россиянина

В среднем граждане страны засыпают в 22:43 и просыпаются в 7:54.

Минимально низким этот показатель оказался в Японии, где он составил всего 7 часов и 16 минут.

Дольше всех, 10 часов и 16 минут, спят в Аргентине.

В США этот показатель ниже и равняется 8 часам и 31 минуте. Примерно одинаково долго спят в Европе и Южной Корее — 8 часов 55 минут и 8 часов и 57 минут, соответственно.

Авторы отмечают, что за исследованный временной период средняя продолжительность сна сильнее всего снижается в Европе и растет в Восточной Азии. В Северной Америке она остается почти неизменной.

Полученные учеными данные основываются на измерении активности обмена данными в сети.