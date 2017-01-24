Златоустовские ювелиры сделали работу над ошибками
Монеты в честь инаугурации президента США Дональда Трампа перевыпустили.
Монеты в честь инаугурации президента США Дональда Трампа перевыпустили.
Монеты в честь инаугурации президента США Дональда Трампа перевыпустили.
Работу над ошибками сделали златоустовские ювелиры. Они исправили букву в написании слова Америка, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Напомним, на прошлой неделе мастера выпустили лимитированную серию монет в честь инаугурации президента США Дональда Трампа. Но вместо буквы С в названии страны, выгравировали букву К. Сейчас монеты перевыпущены, сообщили в