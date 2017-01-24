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07:30 (мск), источник: PROUFU.ru

Ирек Ялалов назвал самый криминальный район Уфы

На оперативном совещании в мэрии замначальника УМВД РФ по Уфе Валерий Янситов рассказал о криминогенной обстановке в городе.

Так, самым криминальным районом оказался Ленинский, здесь уровень преступности на каждые 10 тысяч человек населения за минувший год составил 204,5. Второе и третье места — Орджоникидзевский и Кировский с 174 и 164,7 преступлениями. Самым спокойным районом оказался Октябрьский, с количеством преступлений чуть больше 100.

Основную долю преступлений в Уфе составили кражи — 28,6% от общего количества. На втором — мошенничество с 12,1%, на третьем — незаконный оборот наркотиков с 8,6%.

«Меняется общество и вместе с ним меняется преступность. МВД с муниципалитетом сейчас работают над улучшением материально-технической базы, это поможет обеспечить безопасность. Мы создадим современные условия для сотрудников полиции и нормальные условия для граждан. Даже если уфимец нарушил закон, он остаётся нашим уфимцем», — сказал Ялалов.

По его словам, большое достижение, что в городе снизилось количество ДТП. Это было достигнуто за счет разделения потоков. Также, по его мнению, более безопасными стали перекрёстки в городе.

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