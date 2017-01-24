Ирек Ялалов назвал самый криминальный район Уфы
На оперативном совещании в мэрии замначальника УМВД РФ по Уфе Валерий Янситов рассказал о криминогенной обстановке в городе.
На оперативном совещании в мэрии замначальника УМВД РФ по Уфе Валерий Янситов рассказал о криминогенной обстановке в городе.
Так, самым криминальным районом оказался Ленинский, здесь уровень преступности на каждые 10 тысяч человек населения за минувший год составил 204,5. Второе и третье места — Орджоникидзевский и Кировский с 174 и 164,7 преступлениями. Самым спокойным районом оказался Октябрьский, с количеством преступлений чуть больше 100.
Основную долю преступлений в Уфе составили кражи — 28,6% от общего количества. На втором — мошенничество с 12,1%, на третьем — незаконный оборот наркотиков с 8,6%.
«Меняется общество и вместе с ним меняется преступность. МВД с муниципалитетом сейчас работают над улучшением
По его словам, большое достижение, что в городе снизилось количество ДТП. Это было достигнуто за счет разделения потоков. Также, по его мнению, более безопасными стали перекрёстки в городе.