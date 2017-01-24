Почти сто хабаровских активистов присоединились к юнармии
В ряды юнармии вступили 90 школьников Индустриального района. Активисты также приняли участие в спортивной игре, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».
В ряды юнармии вступили 90 школьников Индустриального района. Активисты также приняли участие в спортивной игре, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».
«Это мероприятие открывает месячник патриотической работы. Надеюсь, что вы все пришли сюда по велению души и сердца. Вам выпала большая честь — в числе первых стать под знамя юнармии и своими делами сделать отчизну лучше», — обратился к школьникам председатель комитета по управлению Индустриальным районом Сергей Кравчук.
Напомним, на торжественной церемонии активистам вручили специальные значки.