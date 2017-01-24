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07:41 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье отклонили почти 40% заявок на бесплатный гектар

38% заявителей получают отказ в предоставлении бесплатного гектара в Приморском крае. Всего за семь месяцев работы программы в Приморье из 8,8 тыс. поданных заявлений одобрено лишь 1 759.

Программа по предоставлению бесплатного дальневосточного гектара в Приморье заработала 1 июня 2016 года. По состоянию на 11 января 2017 года от жителей края поступило 8 821 заявление на получение бесплатного гектара. Большая часть заявок поступает через информационную систему надальнийвосток.рф, чуть больше сотни документов подано через МФЦ и в администрации муниципалитетов в бумажном виде.

При этом отмечается высокий процент отказа рассмотрении или в предоставлении участка. Отказы получили 38% обратившихся (или 3 362 человека). Еще 1 856 заявлений аннулировано гражданами.

«В Росреестре зарегистрировано уже 535 договоров, 1234 заявления одобрены, договоры направлены на подпись гражданам. Еще 1761 заявление находится на рассмотрении в уполномоченных органах», — говорится в ответе краевой администрации.

Трудности с оформлением и предоставлением участков, с одной стороны, связаны с работой информационной системы: пользователи часто жалуются на сбои, к тому же в ней содержится не вся необходимая информация. Еще одна проблема связана с тем, что большинство муниципалитетов не предоставили в кадастровую палату сведения о границах населенных пунктов.

«Надзорным ведомством установлено, что вопреки закону, местными властями не обеспечивается своевременная подготовка и размещение с использованием федеральной информационной системы схем расположения испрашиваемых земельных участков с отображением зарезервированных границ», — сообщили корреспонденту VL.ru в прокуратуре Приморского края.

Кроме того, прокуратура выявила нарушения в сроках рассмотрения заявлений граждан.

«Муниципалитетами допускаются факты волокиты при принятии окончательных решений о предоставлении земельных участков, подготовки проектов договоров безвозмездного пользования, направления подписанных договоров в регистрирующий орган, — отметили в прокуратуре. — В этом плане особо отличилась администрация Зарубинского городского поселения, которой нарушены сроки рассмотрения свыше 300 заявлений о предоставлении дальневосточного гектара».

Программа по выдаче бесплатного гектара в Приморском крае стартовала 1 июня 2016 года. Первой территорией, на которой приморцы могли оформить земельный участок, стал Ханкайский район. С 1 октября к программе присоединились остальные муниципалитеты Приморья. С 1 февраля 2017 года подать заявление на бесплатный дальневосточный гектар смогут жители всей России.

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