В Иркутске по инициативе Дениса Мацуева построят концертный зал

Строительство концертного зала мирового уровня начнется в Иркутске в этом году, площадка расположится на месте заброшенной ТЭЦ берегу реки Ангара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инициатора проекта.

«Строительство точно должно начаться в этом году. Надеюсь, что оно не растянется на долгие годы, потому что все мы знаем про множество бюрократических препятствий, которые нам надо пройти», — заявил Мацуев.

По его словам, площадка под строительство выбиралась долго.

Мацуев сообщил, что к настоящему моменту уже прошел архитектурный конкурс. «Появится “Квартал XXI века”, там будут и другие здания, но культурной начинкой района и визитной карточкой города станет этот концертный зал», — поделился музыкант.

Инициатива создания в Иркутске концертного зала мирового уровня возникла много лет назад.

По предварительным оценкам, строительство концертного зала будет стоить не менее 2,5 миллиарда рублей.