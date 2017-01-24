В Иркутске по инициативе Дениса Мацуева построят концертный зал
Строительство концертного зала будет стоить не менее 2,5 миллиарда рублей.
Строительство концертного зала будет стоить не менее 2,5 миллиарда рублей.
Строительство концертного зала мирового уровня начнется в Иркутске в этом году, площадка расположится на месте заброшенной ТЭЦ берегу реки Ангара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инициатора проекта.
«Строительство точно должно начаться в этом году. Надеюсь, что оно не растянется на долгие годы, потому что все мы знаем про множество бюрократических препятствий, которые нам надо пройти», — заявил Мацуев.
По его словам, площадка под строительство выбиралась долго.
Мацуев сообщил, что к настоящему моменту уже прошел архитектурный конкурс. «Появится “Квартал XXI века”, там будут и другие здания, но культурной начинкой района и визитной карточкой города станет этот концертный зал», — поделился музыкант.
Инициатива создания в Иркутске концертного зала мирового уровня возникла много лет назад.
По предварительным оценкам, строительство концертного зала будет стоить не менее 2,5 миллиарда рублей.