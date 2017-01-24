Татьянин день отметят танцами и квестом в Приморье

«Студентов, преподавателей и сотрудников ДВФУ ждут театрализованное представление, спортивные и развлекательные мероприятия в русском народном стиле. Праздник начнется в 14.00 в Южном парке кампуса ДВФУ, где все желающие примут участие в народных забавах и веселых розыгрышах. Здесь же можно будет посоревноваться в дартсе, перетягивании каната, поднятии гири, а также сыграть в гигантские шахматы. Согреться в этот зимний день помогут традиционные русские угощения — блины, полевая каша и горячий чай», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса подготовил для виновников торжества праздник в Зимнем саду. С 13.00 здесь будут проходить конкурсы, выступления творческих коллективов, откроются интерактивные зоны.

День студента в Тихоокеанском государственном медицинском университете начнется в 15.30. Здесь состоится концерт, информационно-развлекательный квест для студентов, танцевальный вечер.

Морской государственный университет имени адмирала Невельского и Приморская государственная сельскохозяйственная академия начнут свои праздники в 14.00 — в этих вузах пройдут конкурсы и концерты.