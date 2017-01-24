Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Любители кофе живут дольше остальных
Трамп рассказал об оставленной Обамой записке
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Управляющие компании накажут за плохую работу
Украинская армия вплотную подошла к Дебальцево: осталось 5 км
38-летняя Лорак показала фанатам фигуру в бикини
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Данила Козловский учится серфингу на Бали
"Газовое проклятие": СМИ об аномальных морозах на Украине
Эксперт: НАТО «в состоянии полной демобилизации»
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
9NASA показало посадку зонда на Титан
10«Бегущий огонь»
18Инаугурации прошлого
22Вечное сияние Джима Керри
07:47 (мск), источник: ДЕЙТА

Татьянин день отметят танцами и квестом в Приморье

Завтра, 25 января, Россия будет отмечать Татьянин день — День российского студенчества. Каждый вуз Приморья подготовил к этому празднику свою уникальную программу, сообщает ИА «Дейта».

«Студентов, преподавателей и сотрудников ДВФУ ждут театрализованное представление, спортивные и развлекательные мероприятия в русском народном стиле. Праздник начнется в 14.00 в Южном парке кампуса ДВФУ, где все желающие примут участие в народных забавах и веселых розыгрышах. Здесь же можно будет посоревноваться в дартсе, перетягивании каната, поднятии гири, а также сыграть в гигантские шахматы. Согреться в этот зимний день помогут традиционные русские угощения — блины, полевая каша и горячий чай», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса подготовил для виновников торжества праздник в Зимнем саду. С 13.00 здесь будут проходить конкурсы, выступления творческих коллективов, откроются интерактивные зоны.

День студента в Тихоокеанском государственном медицинском университете начнется в 15.30. Здесь состоится концерт, информационно-развлекательный квест для студентов, танцевальный вечер.

Морской государственный университет имени адмирала Невельского и Приморская государственная сельскохозяйственная академия начнут свои праздники в 14.00 — в этих вузах пройдут конкурсы и концерты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Житель Камчатки оговорил полицейского
Администрация Обамы перевела Палестине $221 млн
Военные РФ начали взаимодействовать с коалицией во главе с США
В России подготовили новые поправки о регулировании мессенджеров
МИД Польши рассекретил доклад о переходе на пророссийский курс
Ангела Меркель заявила о наступлении новой исторической эпохи
Берни Экклстоун уволен с поста главы «Формулы-1»
Кадыров подтвердил наличие военных Чечни в Сирии
Спорт
ЦСКА разгромил «Спартак» в матче КХЛ «Спартак» проиграл в девятый раз кряду, в нынешнем сезоне это самая продолжительная серия без побед для красно- белых
Авто
Hyundai Solaris II: «Авто Mail.Ru» узнал характеристики За несколько недель до премьеры редакции «Авто Mail.Ru» стали известны подробные характеристики «Соляриса» второго поколения
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
УК лишат лицензий за плохое обслуживание жильцов
Под Петербургом активизировались черные риелторы
Как из трех комнат сделать пять
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь