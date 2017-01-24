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09:44 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В горах Краснодарского края сегодня лавиноопасно

Предупреждение МЧС будет актуально до 18 часов.

Источник: ГТРК «Кубань»

Туристов и гостей региона просят отказаться от походов в горы, чтобы избежать возможных трагедий.

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