Выезды мобильных бригад по продвижению «дальневосточного гектара» начались в Хабаровском крае
В Хабаровском крае сформировали особые мобильные бригады, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В Хабаровском крае сформировали особые мобильные бригады, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Специалисты готовы рассказать жителям края о возможностях, которые предоставляет закон о «дальневосточном гектаре». Первая такая группа уже выехала в Вяземский район.
Всего создано четыре мобильных группы. Одну из них возглавляет министр края, уполномоченный по вопросам «дальневосточного гектара» Наталья Якутина. Она проведет встречи с жителями Амурского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Охотского,
Третья группа создана при управлении лесами правительства края. Специалисты проинформируют жителей
Как сообщалось ранее, бригады сформировали по поручению губернатора края.