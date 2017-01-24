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07:51 (мск), источник: Губерния онлайн

Выезды мобильных бригад по продвижению «дальневосточного гектара» начались в Хабаровском крае

В Хабаровском крае сформировали особые мобильные бригады, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Специалисты готовы рассказать жителям края о возможностях, которые предоставляет закон о «дальневосточном гектаре». Первая такая группа уже выехала в Вяземский район.

Всего создано четыре мобильных группы. Одну из них возглавляет министр края, уполномоченный по вопросам «дальневосточного гектара» Наталья Якутина. Она проведет встречи с жителями Амурского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Охотского, Советско-Гаванского и Хабаровского районов. Вторая бригада сформирована из работников министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики. Она отправится в Вяземский, Нанайский, Николаевский, Солнечный, Тугуро-Чумиканский и Ульчский районы.

Третья группа создана при управлении лесами правительства края. Специалисты проинформируют жителей Аяно-Майского, Бикинского, Ванинского районов, а также района имени Лазо и района имени Полины Осипенко. Особое внимание будет уделено использованию бесплатного гектара на землях лесного фонда. Четвертая бригада при министерстве природных ресурсов с осени 2016 года работает с представителями коренных малочисленных народов Севера.

Как сообщалось ранее, бригады сформировали по поручению губернатора края.

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