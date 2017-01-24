Очередной снежный циклон накроет Приморье в пятницу

Пока он будет смещаться над холодным континентом, значительной его активизации не произойдет. А при подходе к Приморью циклон столкнется с теплой и влажной воздушной массой, выносимой с Желтого и Японского моря, и начнет углубляться. Ночью и днем 27 января погодные условия ухудшатся; пройдет снег различной интенсивности, возможны гололедные явления. Во второй половине дня на западную половину Приморья начнет вторгаться холодная воздушная масса с севера, что приведет к усилению западного, северо-западного ветра и понижению температуры. В восточной половине края повышенный фон температуры еще сохранится.

Во Владивостоке в пятницу ожидается снег, сильный ветер. Температура воздуха в течение дня будет держаться на уровне −3…−5 °С, вечером ожидается похолодание, −7…−9 °С.