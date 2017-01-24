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07:55 (мск), источник: dostup1.ru

В центре Челябинска переименуют улицы

На исторических зданиях появятся новые адресные таблички.

На исторических зданиях Челябинска появятся новые адресные таблички с двойным названием улиц — с инициативой выступили местные краеведы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Первые адресные короба смонтировали на улицах Кирова, Труда и Карла Маркса в конце декабря 2016 года. Сейчас подготовлены еще двенадцать форм, которые в ближайшее время появятся на домах по улицам Елькина, Цвиллинга и Кирова.

В управлении благоустройства Челябинска отмечают, что форма табличек является универсальной и подходит под любой адрес. Путем нанесения на нее цветной пленки можно легко заменить изображение, если оно пришло в негодность.

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