В 7 муниципалитетах Челябинской области из-за ОРВИ приостановлен учебный процесс
Рост заболеваемости отмечен в 22 муниципалитетах, превышение порогов сохраняется в 31, в том числе в Челябинске.
Рост заболеваемости отмечен в 22 муниципалитетах, превышение порогов сохраняется в 31, в том числе в Челябинске.
В школах семи муниципальных образованиях Челябинской области
«В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ по состоянию на 23 января 2017 года приостановлен учебный процесс в общеобразовательных школах семи муниципальных образований: Златоусте, Аргаяшском, Брединском, Варненском, Троицком, Октябрьском и Чесменском районах», — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Кроме того, частично не учатся четыре средних специальных учебных заведения, 10 школ, 75 классов в 27 школах девяти городов и районов, а также закрыты два детских садах и еще семь групп шести дошкольных учреждений в трех муниципальных образованиях.
По данным ведомства, рост заболеваемости отмечен в 22 муниципалитетах, превышение порогов сохраняется в 31, в том числе и в Челябинске.
Напомним, с 23 декабря 2016 года в Челябинской области введены карантинные мероприятия в медицинских и социальных организациях, усилены противоэпидемические мероприятия в образовательных учреждениях.
Медики отмечают, что «наметилась тенденция к снижению заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом». С 16 по 22 января зарегистрировано 33 тыс. 925 случаев ОРВИ, что ниже уровня предыдущей недели на 8,6%.