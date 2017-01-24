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11:13 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Росгвардия и ЧОПы могут защитить от нападений бригады скорой помощи в Иркутской области

Тревожные кнопки намерены установить в автомобилях.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники Росгвардии и частных охранных агентств могут встать на защиту бригад скорой медицинской помощи в Иркутской области в случае нападений. Автомобили планируется оборудовать тревожными кнопками. Сейчас специалисты министерства здравоохранения региона разрабатывают данный проект и провели уже первое совещание. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— В Иркутской области проводится подобного рода работа. Сейчас обсуждается с охранными агентствами и Росгвардией возможность установки тревожной кнопки в автомобилях скорой медицинской помощи, рассматриваются технические моменты. Необходимо определить, на каких условиях будет осуществляться сотрудничество. Благодаря установлению тревожных кнопок в автомобилях будет обеспечена безопасность медицинского персонала и водителя, — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Приангарья.

При достижении договоренностей о сотрудничестве необходимо предусмотреть отдельную статью расходов в бюджете. О точных сроках установки тревожных кнопок пока говорить преждевременно.

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