Росгвардия и ЧОПы могут защитить от нападений бригады скорой помощи в Иркутской области

Сотрудники Росгвардии и частных охранных агентств могут встать на защиту бригад скорой медицинской помощи в Иркутской области в случае нападений. Автомобили планируется оборудовать тревожными кнопками. Сейчас специалисты министерства здравоохранения региона разрабатывают данный проект и провели уже первое совещание. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— В Иркутской области проводится подобного рода работа. Сейчас обсуждается с охранными агентствами и Росгвардией возможность установки тревожной кнопки в автомобилях скорой медицинской помощи, рассматриваются технические моменты. Необходимо определить, на каких условиях будет осуществляться сотрудничество. Благодаря установлению тревожных кнопок в автомобилях будет обеспечена безопасность медицинского персонала и водителя, — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Приангарья.

При достижении договоренностей о сотрудничестве необходимо предусмотреть отдельную статью расходов в бюджете. О точных сроках установки тревожных кнопок пока говорить преждевременно.