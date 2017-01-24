Запретить движение грузовиков в период НМУ предлагают в Челябинске

Активизация проверок при неблагоприятном прогнозе и запрет на передвижение большегрузных автомобилей — такие предложения по мерам в период НМУ заместитель губернатора Олег Климов озвучил на аппаратном совещании с Борисом Дубровским, сообщают в пресс-службе главы региона.

По словам чиновника, за 10 дней смога в Челябинске и ещё нескольких городах области зафиксировали превышения концентрации вредных веществ в атмосфере, однако существенных нарушений в работе предприятий-загрязнителей обнаружено не было.

«В субботу Челябинск посетил начальник управления госконтроля Росприроднадзора РФ Михаил Оводков, проводил совещание с надзорными органами, представителями крупных предприятий. Еще раз обозначена была тема необходимости квотирования, введения сводных расчетов, чтобы замеры проводились в жилой зоне, и по факту необходимо перестроить всю систему контроля», — рассказал Олег Климов.

Проблему в системе контроля отметил и губернатор. «Было сделано объявление о НМУ, все предприятия отчитались о сокращении выбросов, есть результаты проверок — все на бумаге положительно. Однако по факту мы в очередной раз увидели кризис существующей системы контроля и управления качеством атмосферного воздуха», — сказал Борис Дубровский.

Напомним, на густую дымку и резкий запах челябинцы начали жаловаться в середине января. Горожане даже создали петицию на имя президента РФ с просьбой защитить южноуральскую столицу от смога.