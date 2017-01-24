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08:12 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирию после снегопадов придут морозы

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. На текущей неделе по территории республики погода ожидается контрастной, сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В первой половине недели продолжится снегопад, метели. 25 января ночью температура воздуха составит -6,-11 градусов, по северо-западу до -18, днем будет -12,-17, по югу -4,-9. Синоптики прогнозируют сильный снег, на дорогах снежные заносы, снежный накат, слабый гололед.

В последующие дни выпадение осадков прекратится. По причине затока арктической воздушной массы в северной половине республики произойдет существенное понижение температуры воздуха, в южных районах температура ожидается на 2−4 градуса выше среднемноголетних значений. 26 января ночью температура воздуха понизится до -26, днем будет -11,-16 градусов.

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