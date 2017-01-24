В Башкирию после снегопадов придут морозы

В первой половине недели продолжится снегопад, метели. 25 января ночью температура воздуха составит -6,-11 градусов, по северо-западу до -18, днем будет -12,-17, по югу -4,-9. Синоптики прогнозируют сильный снег, на дорогах снежные заносы, снежный накат, слабый гололед.

В последующие дни выпадение осадков прекратится. По причине затока арктической воздушной массы в северной половине республики произойдет существенное понижение температуры воздуха, в южных районах температура ожидается на 2−4 градуса выше среднемноголетних значений. 26 января ночью температура воздуха понизится до -26, днем будет -11,-16 градусов.