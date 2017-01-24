В Нижегородской области ожидается резкое похолодание до -30

Резкое похолодание ожидается 25 января в Нижегородской области, сообщает региональное ГУ МЧС по ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

25 и 26 января в городе и области ожидается резкое понижение среднесуточной температуры воздуха на 8−12 градусов. 25 января похолодает до -23 градусов, 26 января — до -30.

В связи с этим увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе аварий на коммунальных сетях и объектах энергосистем. Прогнозируется увеличение количества пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения. Будьте осторожны!