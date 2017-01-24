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09:53 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижегородской области ожидается резкое похолодание до -30

Температура воздуха опустится на 8−12 градусов.

Источник: РИА "Новости"

Резкое похолодание ожидается 25 января в Нижегородской области, сообщает региональное ГУ МЧС по ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

25 и 26 января в городе и области ожидается резкое понижение среднесуточной температуры воздуха на 8−12 градусов. 25 января похолодает до -23 градусов, 26 января — до -30.

В связи с этим увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе аварий на коммунальных сетях и объектах энергосистем. Прогнозируется увеличение количества пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения. Будьте осторожны!

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