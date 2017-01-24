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09:47 (мск), источник: АиФ Владивосток

Китайцы везут домой на Новый год конфеты и водку из Приморья

Выходные длятся около недели.

Граждане КНР, работающие на территории Приморского края, на этой неделе отправляются домой — отмечать Восточный Новый год. Корреспонденты издания PRIMPRESS побеседовали с гостями из Поднебесной.

Китайский Новый год — это праздник весны, в 2017 году он выпал на 28 января. Праздничные дни, когда никто не работает, длятся неделю. Те, кто остался в России, в основном объясняют это нехваткой денег на поездку и необходимостью работать. Но каждый опрошенный сообщил, что непременно устроит праздник, и на столе будут пельмени. Кроме того, традиционны и подарки, приобретаемые для близких.

— Это водка, — признаются китайские гости.

Также в топе подарков — российские сладости, шоколад, конфеты и мед.

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