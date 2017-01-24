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09:43 (мск), источник: ДЕЙТА

Митрополит РПЦ назвал смартфоны даром сатаны

Новость о том, что патриарху Кириллу пообещали подарить «православный» смартфон за полтора миллиона рублей, взбудоражила не только атеистов, но и верующих, пишет ИА Дейта.

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон предостерег верующих от гаджет-зависимости. Этому было посвящено его выступление перед прихожанами храма Иоанна Предтечи, сообщает ИА Дейта со ссылкой на Красноярскую епархию.

По словам Пантелеимона, смартфоны уводят верующих от благодати и заставляют обсуждать одежды и кресты Святейшего Патриарха и священников РПЦ.

«Конечно, это внушение не от Божией силы, не от ангела-хранителя, а от искусителя», — уверен митрополит.

Он отметил, что во времена его детства в церквях верующие люди вели себя пристойно. «Никто не шумел (…) Только свечки брали и передавали тихонько, шепотом говоря, кому поставить», — отметил он.

Теперь, как утверждает митрополит, многие прихожане отвлекаются на свои мобильные телефоны, которые негативно влияют на общение с Богом.

«Большой грех в храме разговаривать, отвлекаться, что часто происходит теперь. Лукавый Сатана подошел к человеку и много чего дал, например, телефоны: с фотографиями, с картинками», — добавил Пантелеимон и посоветовал прихожанам использовать мобильные телефоны «только дома и в отведенный час».

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