Митрополит РПЦ назвал смартфоны даром сатаны
Новость о том, что патриарху Кириллу пообещали подарить «православный» смартфон за полтора миллиона рублей, взбудоражила не только атеистов, но и верующих, пишет ИА Дейта.
Новость о том, что патриарху Кириллу пообещали подарить «православный» смартфон за полтора миллиона рублей, взбудоражила не только атеистов, но и верующих, пишет ИА Дейта.
Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон предостерег верующих от
По словам Пантелеимона, смартфоны уводят верующих от благодати и заставляют обсуждать одежды и кресты Святейшего Патриарха и священников РПЦ.
«Конечно, это внушение не от Божией силы, не от
Он отметил, что во времена его детства в церквях верующие люди вели себя пристойно. «Никто не шумел (…) Только свечки брали и передавали тихонько, шепотом говоря, кому поставить», — отметил он.
Теперь, как утверждает митрополит, многие прихожане отвлекаются на свои мобильные телефоны, которые негативно влияют на общение с Богом.
«Большой грех в храме разговаривать, отвлекаться, что часто происходит теперь. Лукавый Сатана подошел к человеку и много чего дал, например, телефоны: с фотографиями, с картинками», — добавил Пантелеимон и посоветовал прихожанам использовать мобильные телефоны «только дома и в отведенный час».