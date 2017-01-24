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08:39 (мск), источник: VN.RU

Почтоматы появляются в Новосибирске

Получить небольшую посылку теперь можно в любое время суток, а для того, чтобы упаковать почтовое отправление, не нужно стоять в очереди. В одном из отделений «Почты России» вчера презентовали технические новинки.

В одном из отделений связи в Новосибирске начал работать почтомат. Получить небольшую посылку, бандероль или письмо теперь можно в любое время суток.

— Для того чтобы клиент получил свое отправление через почтомат, ему достаточно выбрать способ получения через мобильное приложение, после чего его отправление будет загружено в соответствующую ячейку почтомата. Ему на телефон придет смс-сообщение с указанием кода. Клиент, придя в отделение почтовой связи, вводит код, и тогда откроется соответствующая ячейка, и клиент заберет свое отправление, — объясняет механизм работы почтомата заместитель начальника новосибирского почтамта по коммерции Татьяна Леонова.

И это не единственное новшество. В отделении применили целый ряд технологий, чтобы избавиться от очередей. При этом воспользоваться услугами без особых сложностей смогут и граждане с ограничениями по здоровью.

— Наконец-то мы имеем здесь безналичный прием платежей, электронную очередь, новый формат упаковки, при котором не надо стоять в очереди. Достаточно взять и упаковать самостоятельно. Другая особенность этого отделения — реализация проекта «Доступная среда» в городе Новосибирске. Отделение оборудовано всеми средствами навигации для инвалидов всех групп, — сообщил директор макрорегиона «Сибирь» новосибирского филиала «Почты России» Николай Новосельцев.

На презентации почтового отделения побывал сибирский полпред Сергей Меняйло. По его словам, сегодня эта госкорпорация имеет все возможности, чтобы стать лидером рынка, обойдя иностранных конкурентов. Однако для этого необходимо повышать качество услуг.

— Надо увеличивать объем предоставляемых информационных услуг без контакта с чиновником. Чем больше ограничен контакт простых людей с заинтересованными лицами, тем самым мы выставляем барьеры перед коррупционной составляющей, — отметил Сергей Меняйло.

Другая часть презентации современного почтового оборудования прошла в аэропорту Толмачево. Там запустили современную сортировочную линию.

Новое устройство позволяет обрабатывать 200 тысяч мелких почтовых отправлений в сутки. В нашей стране вторая такая линия есть только в Москве.

Благодаря этому оборудованию, скорость обработки почтовых отправлений увеличилась в пять раз. Также, по словам представителей компании, в ушедшем году во всех новосибирских отделениях связи полностью обновили программное обеспечение.

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