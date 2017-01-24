В Челябинской области грипп пошел на спад, но эпидпорог еще превышен

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в области зарегистрировано 33 тысячи 925 случаев ОРВИ, что ниже уровня предыдущей недели на 8,6%. Снижение заболеваемости отмечено среди взрослого населения на 10,5%, детей 3−6 лет — 7%, детей до 2 лет — на 20%. Среди школьников отмечен прирост заболеваемости на 2%. Рост заболеваемости отмечен в 22 муниципальных образованиях области.

В Челябинске за неделю зарегистрировано 14 тысяч 186 случаев ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 20%. Снижение заболеваемости отмечено по всем возрастным группам, в том числе детей до 2 лет — на 22%, детей 3−6 лет — на 16%, школьников 7−14 лет — на 22%, взрослых — 16%.