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08:38 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области грипп пошел на спад, но эпидпорог еще превышен

В Челябинской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ постепенно снижается. Но при этом превышение эпидпорогов сохраняется в 31 муниципальном образовании, в том числе и в Челябинске.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в области зарегистрировано 33 тысячи 925 случаев ОРВИ, что ниже уровня предыдущей недели на 8,6%. Снижение заболеваемости отмечено среди взрослого населения на 10,5%, детей 3−6 лет — 7%, детей до 2 лет — на 20%. Среди школьников отмечен прирост заболеваемости на 2%. Рост заболеваемости отмечен в 22 муниципальных образованиях области.

В Челябинске за неделю зарегистрировано 14 тысяч 186 случаев ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 20%. Снижение заболеваемости отмечено по всем возрастным группам, в том числе детей до 2 лет — на 22%, детей 3−6 лет — на 16%, школьников 7−14 лет — на 22%, взрослых — 16%.

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