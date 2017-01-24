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08:33 (мск), источник: СуперОмск

Омичам начали незаконно отключать электричество в домах

Жительница Ленинского округа обратилась в прокуратуру, чтобы надзорщики проверили правомерность действий компании «Ваш дом», которая прекратила подачу электроэнергии.

Заявительница является собственницей одной из квартир в жилом доме на улице Шакурова. С ней проживают трое несовершеннолетних детей.

«Плата за пользование электроэнергией женщиной производилась ежемесячно, задолженность отсутствовала. Вместе с тем ООО “Ваш дом” отключило ее квартиру от электроэнергии за наличие задолженности перед управляющей организацией по оплате услуг по содержанию и текущему ремонту жилья», — уточняют в пресс-службе ведомства.

Согласно закону прекращать и ограничить подачу электроэнергии имеет право только энергоснабжающая организация, и только в аварийных случаях. ООО «Ваш дом» энергоснабжающей организацией не является, оснований для отключения от электроснабжения вышеуказанного жилого помещения не имелось.

С тем же самоуправством столкнулись жильцы многоквартирного дома по ул. 5-я Марьяновская. В итоге, нарушения закона были выявлены в деятельности ООО «Строй-К».

«За допущенные нарушения закона прокуратура внесла руководителям ООО “Ваш дом” и ООО “Строй-К” представления, по результатам рассмотрения которых два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — пишет прокуратура.

Благодаря вмешательству надзорного органа электроснабжение в квартире заявительницы и многоквартирном доме восстановлено в день обращения граждан.

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