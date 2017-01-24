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09:15 (мск), источник: Калининград.Ru

Полиция предупреждает жителей региона об интернет-мошенниках

Полиция предупреждает жителей региона о росте активности интернет-мошенников.

Источник: Калининград.Ru

Особую бдительность следует проявлять владельцам смартфонов с операционной системой Android, подключённых к мобильным банковским сервисам. По оперативным данным, в других регионах России отмечается рост преступлений, связанных с хищениями денег с банковских счетов с помощью вирусных программ, — рассказал замначальника отдела «К» УМВД России по Калининградской области подполковник полиции Александр Косенков.

По словам специалистов, чтобы «заразить» смартфон, достаточно открыть вирусную ссылку. Существует несколько способов установки вредоносной программы. Например, владельцу телефона может прийти сообщение со ссылкой на вирус. Кроме того, опасную программу можно активизировать при установке на устройство мессенджеров. Вирус выводит деньги с лицевого счёта абонента на электронные кошельки преступников.

Как не стать жертвой мошенников:

— при потере мобильного телефона, к которому привязан банковский счёт, необходимо немедленно заблокировать сим-карту и услугу онлайн-банка.

— следует отказаться от использования на смартфоне неофициальных или сторонних «прошивок».

— при установке программ на телефон важно обратить внимание на запрашиваемые полномочия. Если программа требует доступ к интернету и отправке SMS, это вирус.

— установить на смартфон лицензионные антивирусные программы.

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