Пассажиры Boeing, аварийно севшего в Новосибирске из-за поломки, отправлены в Самару резервным бортом
Самолет совершал рейс по маршруту Пхукет — Самара. На его борту находились 116 пассажиров и семь членов экипажа.
Самолет совершал рейс по маршруту Пхукет — Самара. На его борту находились 116 пассажиров и семь членов экипажа.
Пассажиры лайнера Boeing 757−200 авиакомпании Azur Air, аварийно севшего в Новосибирске
«Пассажиры вылетели в Самару резервным бортом», — сказал собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, самолет совершал рейс по маршруту Пхукет — Самара. На его борту находились 116 пассажиров и семь членов экипажа, в результате инцидента никто не пострадал.