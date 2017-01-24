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09:34 (мск), источник: Volga News

Пассажиры Boeing, аварийно севшего в Новосибирске из-за поломки, отправлены в Самару резервным бортом

Самолет совершал рейс по маршруту Пхукет — Самара. На его борту находились 116 пассажиров и семь членов экипажа.

Источник: AP 2016

Пассажиры лайнера Boeing 757−200 авиакомпании Azur Air, аварийно севшего в Новосибирске из-за повреждения левой стойки шасси, вылетели в Самару резервным бортом, сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуре.

«Пассажиры вылетели в Самару резервным бортом», — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, самолет совершал рейс по маршруту Пхукет — Самара. На его борту находились 116 пассажиров и семь членов экипажа, в результате инцидента никто не пострадал.

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