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09:39 (мск), источник: Вести Приморье

В Уссурийске новые светофоры поссорили водителей и пешеходов

Новые светофоры для пешеходов вызвали возмущение водителей. В Уссурийске электронные регулировщики по требованию впервые появились на самых оживленных переходах, однако, по мнению участников движения они еще больше затруднили трафик в центре города. Почему сложилась такая ситуация?

Уссурийские дорожники пытаются сделать пешеходные переходы заметнее. На оживленных улицах города знаки устанавливают по новым ГОСТам. По правилам на дорогах с четырьмя полосами движения необходимы дублирующие указатели сверху. Теперь обозначение «зебры» не только по краям проезжей части, но и над ней, а потому водители издалека могут видеть, что приближаются к месту, где необходимо особое внимание.

Дмитрий Мартынюк, заместитель генерального директора ОАО «Уссурийское дорожное эксплуатационное предприятие»: «В городе установлено 28 Г-образных опор. Таких в городе раньше не было. Мы их специально заказывали на западе страны».

Чтобы сделать федеральную трассу в городской черте безопаснее, на самых аварийных участках устанавливают еще и светофоры по требованию. Пешеход, намереваясь перейти дорогу, сам наживает кнопку, и загорается разрешающий сигнал. Подобное устройство — новинка для Уссурийска. Только участники движения ее пока не оценили. Пешеходы бесконечно нажимают кнопку, а потому регулировщик постоянно запрещает автомобилям проезжать, создавая пробку.

Многие по старинке переходят улицу, не замечая светофор. Чтобы разгрузить участок, водители Уссурийска просят перепрограммировать светофор на автоматический режим или отправить на это место наряд ДПС для контроля пешеходов.

Сергей Наумов, начальник отдела организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог ФКУ «Дальуправдор»: «Сейчас время для проезда автомобилей составляет 17 секунд. Но если этого не достаточно, мы можем оставить 30 секунд или даже 45. В дальнейшем произведем расчет, сосчитаем и переведем его в связи с интенсивностью пешеходов и движения».

После обращения в Дальуправдор за светофорами установили контроль. Дорожники обещают отрегулировать время проезда автомобилей и прохода пешеходов в ближайшее время.

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