ОСАГО-городок на 3-й Рабочей во Владивостоке начал переезд

Владивосток, 24 января, PrimaMedia.

В районе проспекта Красного знамени, 90, возле ТЦ «Кольцевой» сегодня, 24 января, появились два новых павильона, один из которых оказывает услуги по автострахованию. Об этом говорит внешний вид постройки. Возможно, некоторые автостраховщики переносят свой бизнес с кольца 3-ей Рабочей, потому что ранее стало известно, что ОСАГО-городок в том районе будет снесен городскими властями, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, 13 павильонов автострахования в районе проспекта Красного Знамени, 114, рядом с кольцом, снесут власти Владивостока, так как возведены они здесь незаконно.

Один из постоянных читателей ИА PrimaMedia прислал в редакцию фотографии, на которых можно увидеть, как устанавливают павильоны автострахования. Также он предположил, что начинается переезд так называемого ОСАГО-городка на 3-й Рабочей.

«3-ю Рабочую обещали очистить от павильонов автостраховщиков. Сейчас сюда переставляют», — сделал вывод наш читатель.