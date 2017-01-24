Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Жены спасаются от семейных ссор на кухне, а мужья — в спальне
СМИ: заявления Трампа лишили Кремль эйфории от его победы
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Елена Летучая пострадала на отдыхе
В Femen объявили о распаде движенияАктивистка Femen Яна Жданова заявила, что на Украине движение больше не существует
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
На Крещение сотрудники водоканала утонули в резервуаре
Пешеходы утопили водителя, который спас им жизнь
Прорыв ВСУ под Дебальцево: волонтер хвастается в соцсетях - СМИ
38-летняя Лорак показала фанатам фигуру в бикини
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
"Газовое проклятие": СМИ об аномальных морозах на Украине
Эксперт: НАТО «в состоянии полной демобилизации»
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
20Трамп стал 45-м президентом США
14События недели в фотографиях
18Инаугурации прошлого
9Крещенские купания
09:37 (мск), источник: PrimaMedia.ru

ОСАГО-городок на 3-й Рабочей во Владивостоке начал переезд

Недалеко от района появились два новых павильона автострахования.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Владивосток, 24 января, PrimaMedia.

В районе проспекта Красного знамени, 90, возле ТЦ «Кольцевой» сегодня, 24 января, появились два новых павильона, один из которых оказывает услуги по автострахованию. Об этом говорит внешний вид постройки. Возможно, некоторые автостраховщики переносят свой бизнес с кольца 3-ей Рабочей, потому что ранее стало известно, что ОСАГО-городок в том районе будет снесен городскими властями, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, 13 павильонов автострахования в районе проспекта Красного Знамени, 114, рядом с кольцом, снесут власти Владивостока, так как возведены они здесь незаконно.

Один из постоянных читателей ИА PrimaMedia прислал в редакцию фотографии, на которых можно увидеть, как устанавливают павильоны автострахования. Также он предположил, что начинается переезд так называемого ОСАГО-городка на 3-й Рабочей.

«3-ю Рабочую обещали очистить от павильонов автостраховщиков. Сейчас сюда переставляют», — сделал вывод наш читатель.

Постройки расположились в районе проспекта Красного Знамени, 90, возле ТЦ «Кольцевой», то есть не очень далеко от ОСАГО-городка. Можно предположить, что некоторые автостраховщики начинают переезд с 3-ей Рабочей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Раненного в Приморье тигренка прооперирует офтальмолог
Администрация Обамы перевела Палестине $221 млн
Военные РФ начали взаимодействовать с коалицией во главе с США
В России подготовили новые поправки о регулировании мессенджеров
МИД Польши рассекретил доклад о переходе на пророссийский курс
Ангела Меркель заявила о наступлении новой исторической эпохи
СМИ: Китай размещает у границы с РФ межконтинентальные ракеты
Сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
Спорт
ЦСКА разгромил «Спартак» в матче КХЛ «Спартак» проиграл в девятый раз кряду, в нынешнем сезоне это самая продолжительная серия без побед для красно- белых
Авто
Hyundai Solaris II: «Авто Mail.Ru» узнал характеристики За несколько недель до премьеры редакции «Авто Mail.Ru» стали известны подробные характеристики «Соляриса» второго поколения
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
УК лишат лицензий за плохое обслуживание жильцов
Под Петербургом активизировались черные риелторы
Как из трех комнат сделать пять
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь