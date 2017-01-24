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09:21 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Резкое ухудшение погоды ожидается в Волгоградской области

Ухудшение погоды ожидается в Волгоградской области в ближайшие часы. Об этом ВДТВ стало известно из сообщения Волгоградского гидрометцентра.

Сильнейший ветер обещают синоптики в поселке Нижний Чир. Его скорость в этом населенном пункте будет достигать 15 м/с.

По словам специалистов, такое же экстренное предупреждение поступило утром и из Камышина, однако в настоящее время ситуация стабилизировалась.

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