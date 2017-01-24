Резкое ухудшение погоды ожидается в Волгоградской области
Ухудшение погоды ожидается в Волгоградской области в ближайшие часы. Об этом ВДТВ стало известно из сообщения Волгоградского гидрометцентра.
Ухудшение погоды ожидается в Волгоградской области в ближайшие часы. Об этом ВДТВ стало известно из сообщения Волгоградского гидрометцентра.
Сильнейший ветер обещают синоптики в поселке Нижний Чир. Его скорость в этом населенном пункте будет достигать 15 м/с.
По словам специалистов, такое же экстренное предупреждение поступило утром и из Камышина, однако в настоящее время ситуация стабилизировалась.