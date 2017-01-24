Пермские врачи спасли «копившую» слезы девочку

Перепуганные родители обратились в офтальмологическое отделение краевой детской клинической больницы. Врачи поставили диагноз — дакриоцистит, врожденная аномалия развития слезных путей.

Как пояснили «РГ» в Министерстве здравоохранения Пермского края, при рождении у малышки в просвете носослезного канала остались элементы эмбриональной ткани, которая и мешала оттоку слез. В итоге жидкость начала застаиваться и перестала удалять микроорганизмы, попадающие в глаз.

— У человека слезы всегда оттекают по специальным каналам в нос, поэтому, когда мы плачем, появляется ощущение сырости в носовой полости. У девочки проходимость каналов была нарушена. Слеза скапливалась, началось острое гнойное воспаление. Мы провели антибактериальную и противовоспалительную терапию. Дальше нужно было восстановить естественную проходимость слезы — провести очень ответственную и сложную операцию, — рассказывает главный внештатный офтальмолог Министерства здравоохранения Пермского края Вера Усова.

Сложность в том, что у новорожденных диаметр слезных путей меньше одного миллиметра. Поэтому офтальмологу Александру Сухареву операцию пришлось проводить буквально вслепую, так как высокотехнологичного оборудования, которое могло решить эту проблему, в мире просто не существует. Все зависело от тактильных ощущений врача.

— Сегодня маленькая пациентка выписана домой, ее жизни и зрению ничего не угрожает. «Это наш повод для гордости молодыми офтальмологами Прикамья, — говорит и.о. министра здравоохранения Пермского края Вадим Плотников.