Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Случайный секс вызывает чувство вины только у женщин
Известная певица найдена мертвой в сгоревшей машине
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Данила Козловский учится серфингу на Бали
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Управляющие компании накажут за плохую работу
Прорыв ВСУ под Дебальцево: волонтер хвастается в соцсетях - СМИ
38-летняя Лорак показала фанатам фигуру в бикини
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
"Газовое проклятие": СМИ об аномальных морозах на Украине
Эксперт: НАТО «в состоянии полной демобилизации»
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
20Трамп стал 45-м президентом США
14События недели в фотографиях
18Инаугурации прошлого
9Крещенские купания
09:28 (мск), источник: "Российская газета"

Пермские врачи спасли «копившую» слезы девочку

Пермские врачи спасли 13-дневную девочку, которой начала грозить слепота. Все из-за того, что ребенок не мог плакать, как обычные дети: часть слез скапливалась в неокрепшем организме.

Перепуганные родители обратились в офтальмологическое отделение краевой детской клинической больницы. Врачи поставили диагноз — дакриоцистит, врожденная аномалия развития слезных путей.

Как пояснили «РГ» в Министерстве здравоохранения Пермского края, при рождении у малышки в просвете носослезного канала остались элементы эмбриональной ткани, которая и мешала оттоку слез. В итоге жидкость начала застаиваться и перестала удалять микроорганизмы, попадающие в глаз.

— У человека слезы всегда оттекают по специальным каналам в нос, поэтому, когда мы плачем, появляется ощущение сырости в носовой полости. У девочки проходимость каналов была нарушена. Слеза скапливалась, началось острое гнойное воспаление. Мы провели антибактериальную и противовоспалительную терапию. Дальше нужно было восстановить естественную проходимость слезы — провести очень ответственную и сложную операцию, — рассказывает главный внештатный офтальмолог Министерства здравоохранения Пермского края Вера Усова.

Сложность в том, что у новорожденных диаметр слезных путей меньше одного миллиметра. Поэтому офтальмологу Александру Сухареву операцию пришлось проводить буквально вслепую, так как высокотехнологичного оборудования, которое могло решить эту проблему, в мире просто не существует. Все зависело от тактильных ощущений врача.

— Сегодня маленькая пациентка выписана домой, ее жизни и зрению ничего не угрожает. «Это наш повод для гордости молодыми офтальмологами Прикамья, — говорит и.о. министра здравоохранения Пермского края Вадим Плотников.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Шутка об убийстве Трампа разозлила интернет
Администрация Обамы перевела Палестине $221 млн
Военные РФ начали взаимодействовать с коалицией во главе с США
В России подготовили новые поправки о регулировании мессенджеров
МИД Польши рассекретил доклад о переходе на пророссийский курс
Ангела Меркель заявила о наступлении новой исторической эпохи
СМИ: Китай размещает у границы с РФ межконтинентальные ракеты
Сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
Спорт
ЦСКА разгромил «Спартак» в матче КХЛ «Спартак» проиграл в девятый раз кряду, в нынешнем сезоне это самая продолжительная серия без побед для красно- белых
Авто
Hyundai Solaris II: «Авто Mail.Ru» узнал характеристики За несколько недель до премьеры редакции «Авто Mail.Ru» стали известны подробные характеристики «Соляриса» второго поколения
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Москве запустили самый высокий лифт в Европе
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Как из трех комнат сделать пять
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь