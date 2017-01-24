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09:35 (мск), источник: РИА Крым

Во вторник в Крыму до +7 и без осадков

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости (Крым). На крымском полуострове во вторник осадков не предвидится, сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Источник: РИА "Новости"

«24 января в Крыму переменная облачность, без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью — до —9, днем воздух прогреется до семи градусов тепла», — рассказали синоптики.

В городе-герое Севастополе во вторник осадков также не предвидится. Днем максимальная температура воздуха составит 8 градусов тепла.

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