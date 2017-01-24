Во вторник в Крыму до +7 и без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости (Крым). На крымском полуострове во вторник осадков не предвидится, сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости (Крым). На крымском полуострове во вторник осадков не предвидится, сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«24 января в Крыму переменная облачность, без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью — до —9, днем воздух прогреется до семи градусов тепла», — рассказали синоптики.
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