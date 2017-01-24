Во вторник в Крыму до +7 и без осадков

«24 января в Крыму переменная облачность, без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью — до —9, днем воздух прогреется до семи градусов тепла», — рассказали синоптики.

В городе-герое Севастополе во вторник осадков также не предвидится. Днем максимальная температура воздуха составит 8 градусов тепла.